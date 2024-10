Liberoquotidiano.it - "Voglio bere il sangue di Salvini". Verona choc: cosa spunta al corteo a sostegno dell'immigrato | Guarda

(Di sabato 26 ottobre 2024) "ildi". Scene da film'orrore in quel di, dove si sta svolgendo la manifestazione inMoussa, l'del Mali morto dopo il colpo di pistola inferto da un poliziotto. Unche però è presto degenerato, con i manifestanti che hanno cominciato a lanciare sassi e bottiglie contro le forze'ordine e a intonare dei cori osceni. "Lancio si sassi e bottiglie contro le forze'ordine, urla e insulti ai 'poliziotti assassini', cartelli e scritte 'Odio la Lega' e 'ildi' - ha commentato su X il segretario del Carroccio -. Se pensate che accoltellare un poliziotto sia normale, se pensate che spacciare droga sia normale, se non vi trovate bene ae in Italia - ha poi aggiunto -, fate una bella: tornate a casa vostra! Non ci mancherete".