Movieplayer.it - Under the Volcano, la recensione: gli echi della guerra in una vacanza sotto il sole

(Di sabato 26 ottobre 2024) La disgregazione di una sicurezza geopolitica acquistaesistenziali riproponendosi in una coppia con figli in. Nel film del polacco Damian Kocur si racconta lasenza mostrarla, attraverso le ripercussioni su un nucleo famigliare ricomposta. L'unità che ha caratterizzato la nostra visione politica negli ultimi anni in seguito alla nascita dell'UE è fortemente in crisi, così come i valori che ci hanno mosso come occidentali dopo il 1994. Lain Ucraina è stato l'apice più drammatico di una tendenza che è ovviamente testimoniata anche dal cinema, soprattutto europeo, e sempre in modo più sostanziale.the(che poco c'entra con il romanzo omonimo di Malcolm Lowry del 1947) è una delle pellicole che in questo 2024 hanno preso di petto questo spaesamento e questo sentimento di disgregazione, portandolo all'interno di un contesto delicatissimo