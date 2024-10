Torino, Cairo alza la voce: «Toro, che spirito. Contestazione? Voglia di ricucire, sul rinnovo di Vagnati e il mercato…» (Di sabato 26 ottobre 2024) Urbano Cairo ha parlato dopo Torino Como, da Vagnati al mercato e la vittoria, ecco l’intervista completa del presidente del Toro allo Stadio (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Urbano Cairo è tornato al Grande Torino. Lo ha fatto in occasione di Torino Como, match che ha visto i granata imporsi per Calcionews24.com - Torino, Cairo alza la voce: «Toro, che spirito. Contestazione? Voglia di ricucire, sul rinnovo di Vagnati e il mercato…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Urbanoha parlato dopoComo, daal mercato e la vittoria, ecco l’intervista completa del presidente delallo Stadio (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande). Urbanoè tornato al Grande. Lo ha fatto in occasione diComo, match che ha visto i granata imporsi per

