Tony Abolino travolto in corsia box: Moto2, puro terrore in Thailandia | Video

Un incidente che poteva finire molto male, ma che non ha portato conseguenze fisiche a Tony Abolino. Durante le libere di Moto2 in Thailandia, infatti, il 24enne milanese è stato centrato in pieno, all'inizio della corsia box, dal 18enne olandese Zonta van den Goorbergh. Quest'ultimo gli ha dato una carenata forte sul ginocchio sinistro e ha costretto l'italiano ad andare dai medici della MotoGP. Per fortuna sono state escluse lesioni e Arbolino può così gareggiare per il resto del weekend di Buriram. L'olandese ha provato a rallentare, ma lo ha centrato in pieno, prendendosela con un marshall che stava correndo verso l'italiano. Contatto inevitabile e pilota italiano investito sulla gamba sinistra. Arbolino si è accasciato a terra dolorante e la sessione è stata poi interrotta dalla direzione gara.

