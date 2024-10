“The Bad Guy 2”, Lo Cascio: è ancora più frenetica, succede di tutto (Di sabato 26 ottobre 2024) Presentati in anteprima ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, i primi due episodi di "The Bad Guy - seconda stagione", dal 5 dicembre su Prime Video, per la regia di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana.Nino Scotellaro, il pm siciliano "incastrato" e condannato per mafia, interpretato da Luigi Lo Cascio, è ancora più "bad guy" e disposto a tutto per vendicarsi. L'obiettivo di questa stagione non è più tanto la cattura del boss Mariano Suro, quanto il suo archivio, dove ci sono anni di segreti e intercettazioni tra Cosa Nostra e istituzioni. La seconda stagione si apre con toni ancora più dark e colpi di scena; difficile distinguere buoni e cattivi. Ilfogliettone.it - “The Bad Guy 2”, Lo Cascio: è ancora più frenetica, succede di tutto Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Presentati in anteprima ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, i primi due episodi di "The Bad Guy - seconda stagione", dal 5 dicembre su Prime Video, per la regia di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana.Nino Scotellaro, il pm siciliano "incastrato" e condannato per mafia, interpretato da Luigi Lo, èpiù "bad guy" e disposto aper vendicarsi. L'obiettivo di questa stagione non è più tanto la cattura del boss Mariano Suro, quanto il suo archivio, dove ci sono anni di segreti e intercettazioni tra Cosa Nostra e istituzioni. La seconda stagione si apre con tonipiù dark e colpi di scena; difficile distinguere buoni e cattivi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra,Funaro: troppi tagli per Comuni,risorse per risposte concrete - Genova, 25 ott. (askanews) – “Ancora troppi tagli per i Comuni e le Città metropolitane. Con il blocco del turn over al 75%, il governo mette a rischio i servizi essenziali: meno assunzioni significa ... (askanews.it)

Fmi, tra Giorgetti e Fmi chiarimento positivo dopo dialettica su conti pubblici - Washington, 25 ott. (askanews) – E’ rapidamente rientrata la divergenza tra Governo italiano e Fondo Monetario Internazionale dopo che. Giovedì a Washington, durante la presentazione del report sull’E ... (askanews.it)

"The Bad Guy 2", Lo Cascio: è ancora più frenetica, succede di tutto - Roma, 25 ott. (askanews) - Presentati in anteprima ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, i primi due episodi di "The Bad Guy - seconda stagione", dal 5 dic ... (libero.it)

The Bad Guy 2, recensione: poche serie in Italia sono girate così bene - La seconda stagione di The Bad Guy non delude e può contare su una new entry di lusso: Stefano Accorsi in un ruolo action che è uno spettacolo. Su Prime Video dal 5 dicembre. (movieplayer.it)