Sonia Bruganelli arrivano per lei critiche anche da Rossella Erra | stoccata in diretta radio

In diretta radiofonica, Rossella Erra fa una critica a Sonia Bruganelli

“Ballando con le stelle” - Sonia Bruganelli nella bufera dopo lo spareggio : Rossella Erra racconta cos’è successo - News tv. “Ballando con le stelle”, Sonia nella bufera dopo lo spareggio: Rossella Erra racconta cos’è successo davvero – L’ultima puntata di Ballando con le stelle si è aperta con lo spareggio tra Alan Friedman e Sonia Bruganelli. Quest’ultima è ... (Tvzap.it)

Sonia Bruganelli eliminata e poi salvata - Sara Di Vaira costretta? Rossella Erra svela tutto - Continua a far chiacchierare Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle 2024. L’ex moglie di Paolo Bonolis era praticamente fuori dalla gara, dopo aver perso allo spareggio contro Alan Friedman, ma è stata salvata in extremis da Sara Di Vaira. Un ... (Dilei.it)

“Ballando con le Stelle 2024” - intervista a Rossella Erra : “Prevedo scintille tra Luca Barbareschi e Selvaggia Lucarelli. Angelo Madonia insieme a Sonia Bruganelli? Non l’ho mai visto così felice. Speravo che Barbara D’Urso partecipasse come concorrente” - L’attesa è quasi finita. Sabato 28 settembre inizierò una nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Oltre ai giurati, ritroveremo a bordo campo in qualità di tribuno del popolo l’amatissima Rossella Erra. Con la sua veracità , Rossella ha portato ... (Superguidatv.it)