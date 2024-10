Sport.periodicodaily.com - Sampdoria-Mantova: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe cerca punti rimonta per inserirsi nella lotta playoff.si giocherà domenica 27 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Marassi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La roboante vittoria nell’ultima uscita contro il Cesena per 5-3 non ha cancellato tutti i problemi dei blucerchiati, ma se non altro la cura Sottil sembra stia funzionando, malgrado la sconfitta casalinga nel turno precedente contro la Juve Stabia che ha interrotto una striscia positiva di quattro partite. I lombardi neopromossi hanno 12 punti, uno in più degli avversari, e al momento occupano il decimo posto. Un ottimo avvio per la squadra di Possanzini che ha come obiettivo la salvezza.