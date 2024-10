Ronaldo il Fenomeno ritrova l’ex compagno Luis Figo: “Galaticos forever” (Di sabato 26 ottobre 2024) L'abbraccio tra il brasiliano e il portoghese due ex compagni di squadra nel Real Madrid dei Galacticos Golssip.it - Ronaldo il Fenomeno ritrova l’ex compagno Luis Figo: “Galaticos forever” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'abbraccio tra il brasiliano e il portoghese due ex compagni di squadra nel Real Madrid dei Galacticos

Fabio Cannavaro rivela : “Non temevo nessuno tranne Ronaldo Il Fenomeno” - Fabio Cannavaro, tra i più celebri difensori centrali del calcio, ha affrontato i migliori attaccanti, ma uno, in particolare, lo ha messo a dura prova: Ronaldo “il Fenomeno”. Nonostante la sua determinazione e il piacere di confrontarsi con ... (Dailynews24.it)

Messi - un'altra tripletta da fenomeno per rispondere a Ronaldo. Inter Miami ufficialmente al Mondiale per club - Cristiano Ronaldo chiama e Leo Messi puntualmente risponde. I due fenomeni del calcio mondiale, protagonisti di una rivalità che si esaurirà... (Calciomercato.com)

VIDEO Milan - Rafael Leao incanta con il Portogallo : giocata da fenomeno e magia per il goal di Ronaldo - Milan, Rafael Leao regala una magia con il Portogallo: parte da centrocampo e scarta mezza Polonia: il video dell’assist per Ronaldo Rafael Leao si prende la scena con il suo Portogallo e incanta tutti con una vera e propria magia. L’attaccante ... (Dailymilan.it)

Ronaldo “il Fenomeno” incorona Nadal : «Orgoglioso dei tuoi successi amico mio - hai talento e cuore» - Esistono personaggi, nello sport come nella musica, nel mondo dell’arte e non solo, in grado di travalicare i confini della propria disciplina, della propria professione. Artisti, atleti, professionisti a cui si riconosce una capacità, un genio, ... (Open.online)