Sport.quotidiano.net - Roma: contro la Dinamo Kiev era importante il risultato, ma ancora troppi sprechi

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – Primo successo europeo nella carriera di Ivan Juric da allenatore e prima vittoria in quest'annata di Europa League da parte dei giallorossi. Lasupera lanella sfida casalinga dello Stadio Olimpico e supera il suo mal di vittorie in questo avvio di competizioni continentali. Ci pensa il rigore conquistato da Baldanzi e poi trasformato da Dovbyk a fissare il punteggio suldi 1-0, un successo di misura, ma quanto basta per mantenere i tre punti in casa e riempire finalmente la casella delle vittorie in questa stagione europea. La partita racconta un copione forse già troppe volte visto dalla formazione capitolina in questa stagione. L'atteggiamento in campo è fin da subito quello giusto. Zalewski agisce da esterno a destra, con Angeliño omologo sul lato opposto. Le Fée detta i tempi in mediana affiancato dal dinamismo di Koné.