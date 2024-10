Spazionapoli.it - Primavera Napoli, il risultato contro il Palermo è clamoroso: il tabellino del match

(Di sabato 26 ottobre 2024) Grande soddisfazione per il: ilportato a casa nella sfida odiernailè super. Gioia incontenibile per gli azzurrini, che continuano sul loro ottimo periodo di forma. Sei gol per regalarsi tre punti e la quarta vittoria consecutiva:il, è un vero e proprio show per il, nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di2. Una prova più che convincente per la squadra allenata da Rocco, che sembra aver trovato la strada giusta e una continuità che manda segnali importanti al resto della concorrenza. Decisive le reti siglate da Raggioli (25?, 52?), Gioielli (54?, 73?), Popovic (65?) e Ballabile (90?).