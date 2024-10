Premier League 2024 2025 | Beto salva l’Everton Fulham beffato

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)dei Friedkin da una nuova sconfitta in. Il bomber portoghese ex Udinese ha timbrato il cartellino in pieno recupero, a un minuto dal termine, beffando così ilche già assaporava una vittoria di grande rilievo, visto che sarebbe valsa l’aggancio al settimo posto e dunque al treno europeo. La squadra di Liverpool si porta così a quota 9 punti in classifica in altrettante partite, sale ma di poco, a quota 12, la formazione ospite. A Goodison Park è una partita molto equilibrata e un po’ bloccata dal tanto dinamismo delle due squadre in mezzo al campo. Si lotta tanto e si crea poco, anche se sono gli ospiti a sembrare più convinti nel manovrare e nel proporsi con continuità dalle parti di Pickford. Che viene bucato poi nel secondo tempo, intorno all’ora di gioco, da Iwobi che non perdona su assist di Smith Rowe.