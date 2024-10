Pace in Medio Oriente: 80mila in piazza in sette città (Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - Sabato di manifestazioni in tutta Italia sotto lo slogan "Fermiamo le guerre, il tempo della Pace è ora" per chiedere lo stop della guerra in Medio Oriente e Ucraina. A Roma, il corteo è partito da Porta San Paolo attraversando il centro della Capitale. L'appuntamento è stato promosso Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della Pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci e "sostenuta da oltre 350 organizzazioni della società civile", come spiegano gli stessi promotori. "In un contesto internazionale sempre più militarizzato e segnato da guerre - affermano - sofferenze e scelte politiche senza investimenti reali in diplomazia, è essenziale dire insieme: basta con l'impunita', basta con la complicità, basta con l'inazione". Agi.it - Pace in Medio Oriente: 80mila in piazza in sette città Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - Sabato di manifestazioni in tutta Italia sotto lo slogan "Fermiamo le guerre, il tempo dellaè ora" per chiedere lo stop della guerra ine Ucraina. A Roma, il corteo è partito da Porta San Paolo attraversando il centro della Capitale. L'appuntamento è stato promosso Europe for Peace, Rete italianae Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della, AssisiGiusta, Sbilanciamoci e "sostenuta da oltre 350 organizzazioni della società civile", come spiegano gli stessi promotori. "In un contesto internazionale sempre più militarizzato e segnato da guerre - affermano - sofferenze e scelte politiche senza investimenti reali in diplomazia, è essenziale dire insieme: basta con l'impunita', basta con la complicità, basta con l'inazione".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pace in Medio Oriente - si muovono i cortei del "Cessate il fuoco" - AGI - I primi manifestanti sono già presenti in piazza a Roma, in zona Piramide, in occasione della manifestazione per la pace intitolata "Fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora". Una mobilitazione nazionale per chiedere il "cessate il fuoco ... (Agi.it)

Medioriente - Tajani : “Riunire Libano - Israele e Palestina a G7 è passo in avanti per la pace” - “L’aver riunito al G7 Sviluppo di Pescara, in tre sessioni separate, i rappresentanti di Libano, Israele e Palestina è “un primo passo. Una tessera del mosaico per costruire la pace e anche segno della credibilità dell’Italia che riesce a parlare ... (Lapresse.it)

Medioriente - Tajani : “Pace ancora non è vicina ma sono più ottimista” - “La pace ancora non è vicina. Stiamo lavorando sia in Medioriente sia in Ucraina per accelerare i tempi. Sono un po’ più ottimista dopo la vittoria di Israele contro Hamas, una vittoria militare”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli ... (Lapresse.it)

Intensificazioni di attacchi in Libano e sforzi diplomatici per la pace in Medio Oriente - Facebook WhatsApp Twitter Un’ondata di attacchi aerei condotti dall’Aeronautica militare israeliana ha colpito oltre 50 città e villaggi in Libano nella notte tra sabato e domenica. Mentre la situazione si sviluppa, la diplomazia ... (Gaeta.it)