Notre-Dame verso la riapertura con ingresso a 5 euro, ma la proposta del governo divide (Di sabato 26 ottobre 2024) Parigi, 26 ottobre 2024 – Andare in chiesa costa. Fatica per svegliarsi in tempo e non tardare a messa, rinuncia a tutto ciò che si potrebbe fare dal sagrato e oltre. E poi soldi Cinque euro, sempre che si voglia entrare a Notre-Dame de Paris e sempre che passi la proposta della ministra della Cultura francese, Rachida Dati. Devastata nel 2019, la cattedrale della capitale d’Oltralpe riaprirà i battenti il prossimo 7 dicembre, alla vigilia della Festa dell’Immacolata Concezione. Per l’occasione le autorità governative stanno pensando ad un obolo simbolico funzionale a finanziare la corretta manutenzione del patrimonio artistico religioso in tutto il Paese. Il ministero dell’Interno concorda con la collega dell’esecutivo, la destra applaude la soluzione, anche i socialisti evitano di salire sulle barricate. Solo la Chiesa prende posizione in maniera ostinata e contraria. Quotidiano.net - Notre-Dame verso la riapertura con ingresso a 5 euro, ma la proposta del governo divide Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Parigi, 26 ottobre 2024 – Andare in chiesa costa. Fatica per svegliarsi in tempo e non tardare a messa, rinuncia a tutto ciò che si potrebbe fare dal sagrato e oltre. E poi soldi Cinque, sempre che si voglia entrare ade Paris e sempre che passi ladella ministra della Cultura francese, Rachida Dati. Devastata nel 2019, la cattedrale della capitale d’Oltralpe riaprirà i battenti il prossimo 7 dicembre, alla vigilia della Festa dell’Immacolata Concezione. Per l’occasione le autorità governative stanno pensando ad un obolo simbolico funzionale a finanziare la corretta manutenzione del patrimonio artistico religioso in tutto il Paese. Il ministero dell’Interno concorda con la collega dell’esecutivo, la destra applaude la soluzione, anche i socialisti evitano di salire sulle barricate. Solo la Chiesa prende posizione in maniera ostinata e contraria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Biglietto a cinque euro per entrare a Notre-Dame : polemiche in Francia in vista della riapertura - In Francia la ministra della cultura Rachida Dati ha proposto l'introduzione di un biglietto d'ingresso a pagamento, dal costo simbolico di 5 euro, per la cattedrale di Notre-Dame, che riapre il prossimo 8 dicembre.Continua a leggere (Fanpage.it)

Cinque euro per visitare Notre-Dame de Paris? La nuova proposta della Ministra della Cultura francese accende la polemica - Un ticket d’ingresso di 5 euro per poter visitare la storica basilica parigina di Notre-Dame. È ancora un’ipotesi ed è stata proposta dalla Ministra della Cultura francese, Rachida Dati. La storica chiesa sulla Senna, uno dei simboli di Parigi, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Francia - la proposta : “5 euro per visita Notre Dame - prezzo più alto per turisti extra Ue” - (Adnkronos) – D'ora in poi chi vorrà visitare Notre-Dame a Parigi dovrà probabilmente pagare un biglietto di ingresso del costo di 5 euro e per entrare in alcuni tra i più celebri monumenti o musei potrebbero esserci tariffe diverse per i turisti ... (Webmagazine24.it)

Francia - la proposta : “5 euro per visita Notre Dame - prezzo più alto per turisti extra Ue” - (Adnkronos) – D'ora in poi chi vorrà visitare Notre-Dame a Parigi dovrà probabilmente pagare un biglietto di ingresso del costo di 5 euro e per entrare in alcuni tra i più celebri monumenti o musei potrebbero esserci tariffe diverse per i turisti ... (Periodicodaily.com)