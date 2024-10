MotoGP | Thailandia, pole record di Bagnaia davanti a Bastianini (Di sabato 26 ottobre 2024) Primo round thailandese a Pecco Bagnaia che centra la pole del GP di Thailandia della MotoGP, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024. Sul circuito di Buriram Bagnaia stacca il tempo record di 1’28.700, precedendo il compagno Enea Bastianini, ottimo secondo a 0.232, e il suo rivale per il titolo, Jorge Martin, frenato da una scivolata mentre stava effettuando il suo secondo giro lanciato e terzo in griglia a 0.430 di distacco. Ottimo acuto quindi per Bagnaia, che nel Mondiale deve recuperare 20 punti a Martin e si porta così nella posizione migliore per cercare di ricucire il distacco in classifica: la qualifica, condotta sempre in testa, dimostra che l’iridato della Ducati ha trovato quel feeling con la sua Desmosedici che pareva incerto al venerdì. Metropolitanmagazine.it - MotoGP | Thailandia, pole record di Bagnaia davanti a Bastianini Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Primo round thailandese a Peccoche centra ladel GP didella, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024. Sul circuito di Buriramstacca il tempodi 1’28.700, precedendo il compagno Enea, ottimo secondo a 0.232, e il suo rivale per il titolo, Jorge Martin, frenato da una scivolata mentre stava effettuando il suo secondo giro lanciato e terzo in griglia a 0.430 di distacco. Ottimo acuto quindi per, che nel Mondiale deve recuperare 20 punti a Martin e si porta così nella posizione migliore per cercare di ricucire il distacco in classifica: la qualifica, condotta sempre in testa, dimostra che l’iridato della Ducati ha trovato quel feeling con la sua Desmosedici che pareva incerto al venerdì.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP : pole position per Bagnaia in Thailandia - Francesco Bagnaia, secondo nel mondiale, conquista la pole position per la gara sprint e per il Gran Premio di Thailandia. Suo il miglior tempo in qualifica. Il pilota della Ducati ha infranto il record del giro più veloce a Buriram, nel corso di ... (Quotidiano.net)

MotoGP - Jorge Martin : “Peccato per la caduta - ma non era facile avvicinarsi al tempo di Bagnaia” - Jorge Martin si mangia le mani dopo aver messo a segno il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram, infatti, il portacolori del team ... (Oasport.it)

Griglia di partenza MotoGP - GP Thailandia 2024 : pole di Bagnaia! 3° Martin con caduta. Marquez in seconda fila - Sono andate in archivio le qualifiche del GP di Thailandia, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Buriram i centauri hanno spinto al limite in cerca della miglior performance possibile, che potesse garantire loro ... (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : Bagnaia si prende la pole davanti a Bastianini! Martin cade - alle 10.00 la Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata al sabato del Gran Premio della Thailandia, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo ... (Oasport.it)