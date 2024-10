MotoGp Thailandia: Bagnaia deve recuperare, ma Martin va forte. Favoriti e strategie (Di sabato 26 ottobre 2024) Buriram, 26 ottobre 2024 – Si fa dura per Pecco Bagnaia. Jorge Martin ha guadagnato altri due punti, frutto del secondo posto in Sprint Race nonostante la pole di Pecco, con record della pista, e così ora sono 22 i punti di vantaggio in classifica prima della gara lunga della Thailandia (in programma domenica alle 9). Ma ciò che più preoccupa è che lo spagnolo appare oggi più in feeling e più in sintonia con la Desmosedici, infatti nel sabato di Buriram Bagnaia non ha trovato piena fiducia sulla gomma anteriore e la sua moto ha fatto fatica a fermarsi in curva, così ha vinto Bastianini davanti a Martin. Servirà una mezza impresa nella gara lunga per Pecco che ha bisogno, per vincere il mondiale, di un passo falso del rivale con ancora cinque gare a disposizione. Il venerdì Sempre a inseguire Bagnaia, fin dalle prime libere. Sport.quotidiano.net - MotoGp Thailandia: Bagnaia deve recuperare, ma Martin va forte. Favoriti e strategie Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Buriram, 26 ottobre 2024 – Si fa dura per Pecco. Jorgeha guadagnato altri due punti, frutto del secondo posto in Sprint Race nonostante la pole di Pecco, con record della pista, e così ora sono 22 i punti di vantaggio in classifica prima della gara lunga della(in programma domenica alle 9). Ma ciò che più preoccupa è che lo spagnolo appare oggi più in feeling e più in sintonia con la Desmosedici, infatti nel sabato di Buriramnon ha trovato piena fiducia sulla gomma anteriore e la sua moto ha fatto fatica a fermarsi in curva, così ha vinto Bastianini davanti a. Servirà una mezza impresa nella gara lunga per Pecco che ha bisogno, per vincere il mondiale, di un passo falso del rivale con ancora cinque gare a disposizione. Il venerdì Sempre a inseguire, fin dalle prime libere.

