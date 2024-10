Moto GP: Pole di Bagnaia in Thailandia, terzo Martin (Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - Pole di Pecco Bagnaia nel Gran Premio di Thailandia di MotoGp in 1'28''7. Il campione del mondo in carica ha piazzato la sua Ducati davanti a Enea Bastianini (+0.232) e al leader della classifica Jorge Martin (+0.430). In seconda fila Bezzecchi, Marc Marquez e Quartararo. Poi seguono: Acosta +0.719 Di Giannantonio +0.735, A.Marquez +0.827, Vinales +0.928, Morbidelli +1.036, Zarco +1.097. Agi.it - Moto GP: Pole di Bagnaia in Thailandia, terzo Martin Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) AGI -di Pecconel Gran Premio didiGp in 1'28''7. Il campione del mondo in carica ha piazzato la sua Ducati davanti a Enea Bastianini (+0.232) e al leader della classifica Jorge(+0.430). In seconda fila Bezzecchi, Marc Marquez e Quartararo. Poi seguono: Acosta +0.719 Di Giannantonio +0.735, A.Marquez +0.827, Vinales +0.928, Morbidelli +1.036, Zarco +1.097.

