Monza-Venezia Di Francesco | Dobbiamo migliorare in zona gol

(Di sabato 26 ottobre 2024) “Si pensa che serva solola difesa, ma noianche ingol. Pohjanpalo ha avuto tante opportunità, sta anche a lui e a tutta la squadra metterlo in condizioni di fare più gol. Abbiamo quattro partite in quattordici giorni,legarci all’aspetto su cui siamo stati meno attenti, ovvero portare a casa il risultato”. Così Eusebio Diin conferenza stampa alla vigilia di. Sui brianzoli, il tecnico dei lagunari ha aggiunto: “Devo mettere in campo la formazione migliore, abbiamo fatto allenamenti intensi anche dal punto di vista degli atteggiamenti. Loro hanno giocatori con tanta esperienza in A, sono costruiti per non stare là sotto”., Di: “ingol” SportFace.