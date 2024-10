Manifestazioni per la pace: l’appello di Pagliarulo contro la crescente tensione mondiale (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un clima globale sempre più teso, le Manifestazioni per la pace si configurano come un elemento cruciale per mobilitare la cittadinanza e sensibilizzare i leader sull’importanza della diplomazia. Durante un’importante manifestazione tenutasi a Bari, il presidente nazionale dell’ANPI, Gianfranco Pagliarulo, ha lanciato un forte avvertimento circa il rischio di un conflitto su scala mondiale, sottolineando il bisogno di un impegno collettivo per la pace. l’appello alla mobilitazione Gianfranco Pagliarulo ha sottolineato che il momento attuale non consente indifferenza. “C’è il pericolo reale di una guerra mondiale e solo un pazzo rimarrebbe indifferente a questo pericolo,” ha dichiarato, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di un’azione immediata. Gaeta.it - Manifestazioni per la pace: l’appello di Pagliarulo contro la crescente tensione mondiale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un clima globale sempre più teso, leper lasi configurano come un elemento cruciale per mobilitare la cittadinanza e sensibilizzare i leader sull’importanza della diplomazia. Durante un’importante manifestazione tenutasi a Bari, il presidente nazionale dell’ANPI, Gianfranco, ha lanciato un forte avvertimento circa il rischio di un conflitto su scala, sottolineando il bisogno di un impegno collettivo per laalla mobilitazione Gianfrancoha sottolineato che il momento attuale non consente indifferenza. “C’è il pericolo reale di una guerrae solo un pazzo rimarrebbe indifferente a questo pericolo,” ha dichiarato, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di un’azione immediata.

