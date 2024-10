Maltempo oggi in Emilia Romagna, evacuazioni revocate: ecco dove. Fiumi, Panaro sotto osservazione. Diretta (Di sabato 26 ottobre 2024) Bologna, 26 ottobre 2024 – È iniziato un altro weekend di pioggia. Maltempo mai finito, in realtà, visto che la perturbazione stanzia sulla regione da circa una settimana e così sarà almeno fino a martedì (dicono le previsioni). A una settimana esatta dall’alluvione che ha colpito maggiormente Bologna, ma anche zone della Romagna e dell’Emilia, oggi si continua con l’allerta arancione per temporali, frane e piene dei Fiumi. Per questo a Bologna e provincia scuole e parchi chiusi anche oggi. Attenzione alta anche del Governo, come ha testimoniato la premier Meloni che ieri ha telefonato al sindaco Lepore. Intanto però a San Lazzaro è stato revocato l’ordine di evacuazione per piani terra e seminterrati. Un sospiro di sollievo, visto il calo nella notte del livello idrometrico dei corsi d’acqua. Ilrestodelcarlino.it - Maltempo oggi in Emilia Romagna, evacuazioni revocate: ecco dove. Fiumi, Panaro sotto osservazione. Diretta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Bologna, 26 ottobre 2024 – È iniziato un altro weekend di pia.mai finito, in realtà, visto che la perturbazione stanzia sulla regione da circa una settimana e così sarà almeno fino a martedì (dicono le previsioni). A una settimana esatta dall’alluvione che ha colpito maggiormente Bologna, ma anche zone dellae dell’si continua con l’allerta arancione per temporali, frane e piene dei. Per questo a Bologna e provincia scuole e parchi chiusi anche. Attenzione alta anche del Governo, come ha testimoniato la premier Meloni che ieri ha telefonato al sindaco Lepore. Intanto però a San Lazzaro è stato revocato l’ordine di evacuazione per piani terra e seminterrati. Un sospiro di sollievo, visto il calo nella notte del livello idrometrico dei corsi d’acqua.

