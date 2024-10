Gaeta.it - Maltempo nel Pisano: l’ondata di violenza meteorologica colpisce cinque comuni

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una violenta perturbazione ha devastato, nella notte scorsa, vasti territori deidi Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola, nel. La situazione si è rapidamente complicata, con torrenti e canali che sono tracimati, allagando strade e abitazioni. Le conseguenze di queste precipitazioni eccezionali hanno portato a gravi problemi di viabilità, con molte vetture trascinate dall’acqua e automobilisti in difficoltà. I vigili del fuoco, prontamente allertati, sono intervenuti per mettere in salvo gli occupanti delle auto coinvolte. I momenti di crisi e i soccorsi tempestivi Secondo quanto riportato dal comando dei vigili del fuoco di Pisa, le operazioni di soccorso si sono rivelate fondamentali per la salvezza di diverse persone.