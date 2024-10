Leonardo suicida a 15 anni, i genitori: «Lo ricattavano con foto e video. Nessuna chiamata dai bulli, vogliamo il licenziamento per chi ha sbagliato» (Di sabato 26 ottobre 2024) «Noi abbiamo paura che ci sia qualcosa di più e di più grave. Per questo vogliamo fare un appello: chi sa, parli». Ne è convinto Francesco, il papà di Leggo.it - Leonardo suicida a 15 anni, i genitori: «Lo ricattavano con foto e video. Nessuna chiamata dai bulli, vogliamo il licenziamento per chi ha sbagliato» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) «Noi abbiamo paura che ci sia qualcosa di più e di più grave. Per questofare un appello: chi sa, parli». Ne è convinto Francesco, il papà di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Leonardo suicida a 15 anni - i genitori : «Lo ricattavano con foto e video. Nessuna chiamata dai bulli - vogliamo il licenziamento per chi ha sbagliato» - «Noi abbiamo paura che ci sia qualcosa di più e di più grave. Per questo vogliamo fare un appello: chi sa, parli». Non riesce a nascondere il dolore Francesco, il... (Leggo.it)