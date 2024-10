Iodonna.it - L’endometriosi colpisce 3 milioni di donne ma se ne parla ancora troppo poco. Arriva un docu-film per rompere il tabù

(Di sabato 26 ottobre 2024)diin Italia, circa il 10-15% di quelle in età riproduttiva. Secondo i dati del Ministero della Salute, il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d’età più basse. La diagnosispesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna. E la malattia èun. Per fortunauna squarciare il velo di silenzio.