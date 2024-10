Lautaro Martinez fra i primi 5 al Pallone d’Oro: riconoscimento! – SI (Di sabato 26 ottobre 2024) Lunedì 28 ottobre verrà consegnato il Pallone d’Oro e per Lautaro Martinez sarà una giornata speciale. L’argentino avrà un ruolo da protagonista, la notizia da Sportitalia. Pallone d’Oro – Lunedì ci sarà la premiazione relativa al Pallone d’Oro. L’Inter ovviamente prima pensa alla partita con la Juventus di domani pomeriggio alle 18. Lautaro Martinez avrà comunque un occhio all’evento, perché sarà protagonista assoluto. I favoriti per il successo sono Vinicius Jr., Rodri e Jude Bellingham. Anche l’argentino nerazzurro è tra i possibili vincitori del Pallone d’Oro, la notizia arriva direttamente da Sportitalia. Lautaro Martinez, valore mondiale! STAGIONE – Lo scorso anno Lautaro Martinez ha vissuto il miglior periodo della sua carriera. 24 gol in Serie A e titolo di capocannoniere, la vittoria della Supercoppa Italiana con rete decisiva al 90? contro il Napoli. Inter-news.it - Lautaro Martinez fra i primi 5 al Pallone d’Oro: riconoscimento! – SI Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Lunedì 28 ottobre verrà consegnato ile persarà una giornata speciale. L’argentino avrà un ruolo da protagonista, la notizia da Sportitalia.– Lunedì ci sarà la premiazione relativa al. L’Inter ovviamente prima pensa alla partita con la Juventus di domani pomeriggio alle 18.avrà comunque un occhio all’evento, perché sarà protagonista assoluto. I favoriti per il successo sono Vinicius Jr., Rodri e Jude Bellingham. Anche l’argentino nerazzurro è tra i possibili vincitori del, la notizia arriva direttamente da Sportitalia., valore mondiale! STAGIONE – Lo scorso annoha vissuto il miglior periodo della sua carriera. 24 gol in Serie A e titolo di capocannoniere, la vittoria della Supercoppa Italiana con rete decisiva al 90? contro il Napoli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cerimonia Pallone d’Oro 2024 in tv : data - canale - orario e diretta streaming - Manca sempre meno alla cerimonia del Pallone d’Oro 2024: ecco data, canale, orario, diretta tv e streaming e tutte le informazioni per seguirla. La location è sempre lo splendido Théâtre du Châtelet di Parigi, che per una serata avrà tutti gli ... (Sportface.it)

Lautaro Martinez - da Inter-Juventus al Pallone d’Oro : 48 ore di fuoco! - Le prossime quarantotto ore saranno ricche di emozioni per Lautaro Martinez. Dal campo di Inter-Juventus al palco del Pallone d’Oro: l’argentino prende il volo per la gloria. IL RITORNO DEL ‘TORO’ – In una sfida dal valore così importante come può ... (Inter-news.it)

Alexander-Arnold crede di poter diventare il primo terzino a vincere il Pallone d’Oro - 2024-10-26 15:22:49 Ecco quanto riportato poco fa: Trent Alexander-Arnold crede di poter vincere il Pallone d’Oro e dice di voler essere ricordato come “il più grande terzino destro che abbia mai giocato a calcio”. In un’intervista con Sky Sports, ... (Justcalcio.com)

Lo United a piedi per il Pallone d’oro : i rivali del City non vogliono portarli sul loro jet (Daily Mail) - Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Manchester United avrebbe chiesto un passaggio al City lunedì sera sul loro jet privato per Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo, candidati al premio Kopa per i giovani. L’intento dei Red Devils era quello ... (Ilnapolista.it)