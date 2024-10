Ilfoglio.it - La voglia olimpica di Marta Bassino

(Di sabato 26 ottobre 2024) Bella l’estate, belle le Olimpiadi di Parigi vissute sugli spalti per riprendere confidenza con le gare a cinque cerchi, bella la neve dei ghiacciai argentini di Ushuaia, nel profondo sud del mondo. Belli i sogni che viaggiano avanti nel tempo verso Milano-Cortina 2026, ma ladi rimettere scarponi e sci ai piedi per una gara vera è tutta un’altra cosa. Oggi a Sölden, in quella Austria che per pochi chilometri non è Alto Adige (o viceversa, ma questa è un’altra storia), ripartono il “circo bianco” e la corsa alla sfera di cristallo. Come ogni anno, da una trentina a questa parte, la Coppa del mondo di sci alpino ricomincia sulla pista Rettenbach con lo slalom gigante femminile (domenica quello maschile).