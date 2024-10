La Virtus va di fretta. A Cremona insegue il quarto sigillo di fila (Di sabato 26 ottobre 2024) La Virtus apre la quinta giornata del campionato di serie A giocando in trasferta (ore 19 diretta Dazn) a Cremona. Per la V nera, che non avrà ancora a disposizione Alessandro Pajola, si tratta di un test importante soprattutto per misurare il grado di maturità di tutto il gruppo. Mercoledì la formazione allenata da Luca Banchi ha ottenuto la prima vittoria in Eurolega andando a violare un campo infuocato come quello del Partizan Belgrado e questo successo dimostra quale sia il potenziale dei bianconeri. Dopo un’impresa le squadre che possono diventare ‘grandi’ non inciampano nella classica sindrome di chi si sente appagato ed è convinto che le proprie difficoltà si siano improvvisamente risolte, mentre quelle incompiute si accontentano di un successo che dà comunque un colore diverso a tutta la stagione e si concedono una fase di rilassamento prolungato. Sport.quotidiano.net - La Virtus va di fretta. A Cremona insegue il quarto sigillo di fila Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Laapre la quinta giornata del campionato di serie A giocando in trasferta (ore 19 diretta Dazn) a. Per la V nera, che non avrà ancora a disposizione Alessandro Pajola, si tratta di un test importante soprattutto per misurare il grado di maturità di tutto il gruppo. Mercoledì la formazione allenata da Luca Banchi ha ottenuto la prima vittoria in Eurolega andando a violare un campo infuocato come quello del Partizan Belgrado e questo successo dimostra quale sia il potenziale dei bianconeri. Dopo un’impresa le squadre che possono diventare ‘grandi’ non inciampano nella classica sindrome di chi si sente appagato ed è convinto che le proprie difficoltà si siano improvvisamente risolte, mentre quelle incompiute si accontentano di un successo che dà comunque un colore diverso a tutta la stagione e si concedono una fase di rilassamento prolungato.

