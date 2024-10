Anteprima24.it - La sala conferenze della Reggia di Caserta intitolata a “Terra di Lavoro”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, in occasione dell’aperturaterza edizione di “diWines”, in corso nel I cortiledi, il Museo ha dedicato l’ambiente ad usodello spazio espositivo nell’ala ovest del Palazzo reale, inaugurato dal Presidente Mattarella lo scorso 1° marzo, all’antica definizionestorica provincia. La scelta del museo ha una duplice motivazione. La denominazionedi” vuole essere un omaggio al territorio, che in epoca borbonica era tra le province più estese del Regno.