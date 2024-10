Sport.quotidiano.net - La Reggiana fa un passo indietro e perde 2-0 contro il Palermo

(Di sabato 26 ottobre 2024) Reggio Emilia, 26 ottobre 2024 –delladopo la vittoria col Frosinone: in Sicilia,il, arriva una meritata sconfitta per 2-0. Gara persa in sostanza nel primo tempo: rosanero dominanti e autori di due reti. Al 15’ Gomes da fuori (proteste granata per un precedente “mani” di Di Francesco che sembra esserci) e al 26’ Henry in tap-in dopo un tiro di Insigne deviato sulla traversa da Bardi. Nei due gol difesa troppo passiva e troppa libertà concessa a Di Francesco. Nella ripresa poteva riaprire tutto in apertura Vido, ma sulla linea è arrivato un miracoloso salvataggio di tacco di Gomes. Già partito il conto alla rovescia per il prossimo turno per dimenticare questo brutto pomeriggio, perché è alle porte il turno infrasettimanale: si gioca martedì alle 20.30 a Reggioil Cosenza del grande ex Max Alvini.