La Re-Basket prova lo sprint . A Scandiano arriva Cernusco (Di sabato 26 ottobre 2024) La Re-Basket 2000 (4) gioca al PalaRegnani di Scandiano, ospitando alle 20 nella sesta giornata i pari classifica della Libertas Cernusco (4). Archiviata la bella affermazione su Iseo, arrivata con un roster decimato dalle assenze e con un Alberione strepitoso, la matricola cittadina va a caccia del bis, affrontando una rivale che non vive il miglior momento della stagione: gli ospiti, infatti, arrivano da 3 stop di fila all’attivo, l’ultimo con un netto -29 interno al cospetto di Pizzighettone. Gli uomini di Baroni dovranno guardarsi principalmente dall’ala Pirola (13 punti di media) e dal playmaker Meier (12,4), le principali frecce nell’arco di coach Fili, cercando come accaduto sabato scorso di dare continuità alle loro prestazioni per tutti i 40’. Sport.quotidiano.net - La Re-Basket prova lo sprint . A Scandiano arriva Cernusco Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) La Re-2000 (4) gioca al PalaRegnani di, ospitando alle 20 nella sesta giornata i pari classifica della Libertas(4). Archiviata la bella affermazione su Iseo,ta con un roster decimato dalle assenze e con un Alberione strepitoso, la matricola cittadina va a caccia del bis, affrontando una rivale che non vive il miglior momento della stagione: gli ospiti, infatti,no da 3 stop di fila all’attivo, l’ultimo con un netto -29 interno al cospetto di Pizzighettone. Gli uomini di Baroni dovranno guardarsi principalmente dall’ala Pirola (13 punti di media) e dal playmaker Meier (12,4), le principali frecce nell’arco di coach Fili, cercando come accaduto sabato scorso di dare continuità alle loro prestazioni per tutti i 40’.

