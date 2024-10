James Franco è grato per ciò che ha imparato dalle accuse di abusi: "Era quello di cui avevo bisogno" (Di sabato 26 ottobre 2024) La star di The Disaster Artist ha spiegato che lo scandalo nel quale è stato coinvolto gli è servito per cambiare. Ospite della Festa del Cinema di Roma per presentare il suo ultimo film, Hey Joe di Claudio Giovannesi, James Franco ha confessato di sentirsi grato per le lezioni che la causa legale gli ha insegnato. accuse che gli hanno danneggiato la carriera ma l'attore sostiene di aver ricavato qualcosa di buono dalla vicenda. Nel 2019 James Franco è finito al centro di un procedimento penale in quanto accusato di aver sfruttato sessualmente giovani donne che frequentavano i suoi corsi di recitazione. L'attore è tornato sull'argomento in un'intervista a Variety. Insegnamenti "Sentirsi dire che sei una persona cattiva è doloroso. Ma, Movieplayer.it - James Franco è grato per ciò che ha imparato dalle accuse di abusi: "Era quello di cui avevo bisogno" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La star di The Disaster Artist ha spiegato che lo scandalo nel quale è stato coinvolto gli è servito per cambiare. Ospite della Festa del Cinema di Roma per presentare il suo ultimo film, Hey Joe di Claudio Giovannesi,ha confessato di sentirsiper le lezioni che la causa legale gli ha insegnato.che gli hanno danneggiato la carriera ma l'attore sostiene di aver ricavato qualcosa di buono dalla vicenda. Nel 2019è finito al centro di un procedimento penale in quanto accusato di aver sfruttato sessualmente giovani donne che frequentavano i suoi corsi di recitazione. L'attore è tornato sull'argomento in un'intervista a Variety. Insegnamenti "Sentirsi dire che sei una persona cattiva è doloroso. Ma,

