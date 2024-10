Dailymilan.it - Inter-Juventus, il derby d’Italia o dei conti: sfida per la sostenibilità economica. E Red Bird?

(Di sabato 26 ottobre 2024) Iltraè anche la partita tra due società in cerca di una: e Red Bird? Lache domenica sera alle 18 vedrà laimpegnata sul campo dell’non è solamente il. E’ anche la partita che mette davanti due proprietà in cerca di una stabilità. Per quanto riguarda i bianconeri, parliamo di Exor, la società degli Agnelli, che detiene il controllo della Juve da ben 101 anni. Il club nerazzurro, invece, è appena finito sotto il controllo di Oaktree, dopo che Suning (la società di Steven Zhang) non era riuscita a ripagare il debito con il fondo americano. Le differenze di investimenti delle due proprietà, al momento, sono enormi. Sì, perché ovviamente le tempistiche sono diverse. Oaktree (Suning, perdite per 36 milioni la scorsa stagione), comunque, dal suo arrivo ha già versato ben 47 milioni di euro.