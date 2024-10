Il rimpasto in un'ordinanza. Ufficiali i nuovi assessori, ecco tutte le deleghe (Di sabato 26 ottobre 2024) C’è l’ordinanza ufficiale sul mini-rimpasto di giunta che, nei giorni scorsi, ha smosso diverse anime del Pd capitolino. Da lunedì 28 ottobre Giulio Bugarini prenderà il posto di Andrea Catarci come assessore al Personale, ma senza la delega ai Servizi al territorio per la Città dei 15 minuti Romatoday.it - Il rimpasto in un'ordinanza. Ufficiali i nuovi assessori, ecco tutte le deleghe Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) C’è l’ufficiale sul mini-di giunta che, nei giorni scorsi, ha smosso diverse anime del Pd capitolino. Da lunedì 28 ottobre Giulio Bugarini prenderà il posto di Andrea Catarci come assessore al Personale, ma senza la delega ai Servizi al territorio per la Città dei 15 minuti

