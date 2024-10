Il Cile al voto per scegliere sindaci e governatori (Di sabato 26 ottobre 2024) I Cileni tornano alle urne per le amministrative, dove eleggeranno 16 governatori, 345 sindaci, 302 consiglieri regionali e 2.256 comunali. Dopo la riforma approvata dal Parlamento, queste elezioni si svolgeranno per la prima volta nell'arco di due giorni (il 26 e il 27 ottobre) a causa dell'obbligatorietà del voto reintrodotta due anni fa. Secondo le proiezioni della vigilia la partecipazione elettorale si aggirerà intorno al 75% degli aventi diritto, pari ad oltre 11 milioni di Cileni sui 15 aventi diritto. La multa per chi non giustificherà il mancato suffragio è pari a 33 euro (33.280 pesos Cileni). Quotidiano.net - Il Cile al voto per scegliere sindaci e governatori Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Ini tornano alle urne per le amministrative, dove eleggeranno 16, 345, 302 consiglieri regionali e 2.256 comunali. Dopo la riforma approvata dal Parlamento, queste elezioni si svolgeranno per la prima volta nell'arco di due giorni (il 26 e il 27 ottobre) a causa dell'obbligatorietà delreintrodotta due anni fa. Secondo le proiezioni della vigilia la partecipazione elettorale si aggirerà intorno al 75% degli aventi diritto, pari ad oltre 11 milioni dini sui 15 aventi diritto. La multa per chi non giustificherà il mancato suffragio è pari a 33 euro (33.280 pesosni).

