“Ho 40mila pezzi, alcuni valgono migliaia di euro. Come li ho avuti? Non posso dirlo”: parla Dario Pietrobono, il collezionista di sorprese Kinder (Di sabato 26 ottobre 2024) Era il desiderio di tutti i bambini, al punto che moltissime mamme lo regalavano Come premio o ricompensa: l’Ovetto Kinder. Ma c’è chi è andato oltre e ha conservato ogni singola sorpresa trovata all’interno dei magici ovetti inventati da Michele Ferrero nel 1974 e distribuiti in tutto il mondo (ad eccezione degli Stati Uniti, dove è illegale inserire qualcosa di non commestibile all’interno degli alimenti). Un patrimonio invidiabile da 40mila pezzi, tutti catalogati, di cui, alcuni, unici, perché mai andati in produzione. È questa la storia di Dario Pietrobono, 36 anni, uno dei maggiori collezionisti in Italia di sorprese Kinder, che ha messo in bella mostra la sua collezione con un lungo documentario pubblicato su YouTube e intitolato Il Museo delle Sorpresine. “È iniziato tutto nel 1991. Avevo tre anni e Ferrero aveva fatto una campagna promozionale per gli Ovetti Kinder. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Era il desiderio di tutti i bambini, al punto che moltissime mamme lo regalavanopremio o ricompensa: l’Ovetto. Ma c’è chi è andato oltre e ha conservato ogni singola sorpresa trovata all’interno dei magici ovetti inventati da Michele Ferrero nel 1974 e distribuiti in tutto il mondo (ad eccezione degli Stati Uniti, dove è illegale inserire qualcosa di non commestibile all’interno degli alimenti). Un patrimonio invidiabile da, tutti catalogati, di cui,, unici, perché mai andati in produzione. È questa la storia di, 36 anni, uno dei maggiori collezionisti in Italia di, che ha messo in bella mostra la sua collezione con un lungo documentario pubblicato su YouTube e intitolato Il Museo delle Sorpresine. “È iniziato tutto nel 1991. Avevo tre anni e Ferrero aveva fatto una campagna promozionale per gli Ovetti

