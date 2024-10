Georgia al voto, in gioco futuro in Ue (Di sabato 26 ottobre 2024) 12.25 Si vota in Georgia per le elezioni legislative, considerate cruciali per il futuro del Paese, diviso tra una opposizione filoeuropea e il partito di governo accusato di deriva autoritaria filorussa. Urne aperte fino alle 18 ora italiana. Bruxelles ha avvertito che l'esito del voto determinerà le possibilità di ingresso nell'Unione europea della ex Repubblica sovietica caucasica, che conta quasi 4 milioni di abitanti. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 12.25 Si vota inper le elezioni legislative, considerate cruciali per ildel Paese, diviso tra una opposizione filoeuropea e il partito di governo accusato di deriva autoritaria filorussa. Urne aperte fino alle 18 ora italiana. Bruxelles ha avvertito che l'esito deldeterminerà le possibilità di ingresso nell'Unione europea della ex Repubblica sovietica caucasica, che conta quasi 4 milioni di abitanti.

