Fiori, farfalle e disegni geometrici: inaugurati i murales al cimitero realizzati da Run (Di sabato 26 ottobre 2024) FALCONARA - Da oggi Fiori, farfalle e disegni geometrici color pastello caratterizzano l’ingresso laterale del cimitero di via Castellaraccia. I grandi murales sono stati realizzati dallo street artist Run, al secolo Giacomo Bufarini, che ha donato nuove suggestioni alle mura del luogo di culto Anconatoday.it - Fiori, farfalle e disegni geometrici: inaugurati i murales al cimitero realizzati da Run Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) FALCONARA - Da oggicolor pastello caratterizzano l’ingresso laterale deldi via Castellaraccia. I grandisono statidallo street artist Run, al secolo Giacomo Bufarini, che ha donato nuove suggestioni alle mura del luogo di culto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torino-Como: i biancoblù omaggiano la “Farfalla granata” Meroni - Il Como perde in casa del Torino e per 1-0. L’attenzione, però, sugli striscioni in memoria di Gigi Meroni e Ghezzo. (primacomo.it)

Tra curva e club l’omaggio a Gigi Meroni - I tifosi del Como hanno seguito la squadra di Fabregas ieri a Torino nel primo di questo tour de force da qui alla sosta di novembre. Solito atto di fedeltà nell’ennesima trasferta infrasettimanale ... (laprovinciadicomo.it)

I fiori e lo striscione dei tifosi: l’omaggio del Como a Gigi Meroni - Gigi era nato a Como e lì aveva giocato: prima la società lariana, poi i tifosi allo stadio gli hanno reso omaggio ... (toro.it)

Lucca, l’effetto farfalla di chine e colori - Il taglio del nastro al Palazzo Ducale per l’inaugurazione delle mostre di Lucca Comics & Games si riconferma un momento emozionante non solo perché apre ufficialmente la grande fiera del fumetto e de ... (ilmanifesto.it)