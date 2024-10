Ilgiorno.it - Figlio autistico e disabile, ma niente educatori né assistenza domiciliare: “Abbandonati a noi stessi”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Bonate Sotto (Bergamo) - La situazione di Erika Cazzaniga e suoDaniel rivela quanto sia grave la carenza di servizi per la disabilità in Lombardia e, in particolare, in alcune province lombarde. In questo caso, come in altri, le mancanze sono ben distribuite tra Regione e Comune. Daniel è un ragazzo di 16 anni nello spettroe con gravissima disabilità. Nonostante questo, lui e sua madre non possono contare né sull’educatore a domicilio previsto dalla misura regionale B1 né sui servizi diin capo al Comune né sulla disponibilità di un centro diurno o residenziale. “Siamo letteralmentea noi” sintetizza Erika. “Io sono da sola in casa con mio– prosegue – e faccio sempre più fatica a gestirlo perché questa mancanza di servizi e di percorsi sta compromettendo il suo equilibrio”.