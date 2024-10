Esplosione a Borgo Pace: tre feriti e intervento dei vigili del fuoco (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’Esplosione è avvenuta durante la tarda mattinata di oggi presso una struttura ricettiva a Borgo Pace, in provincia di Pesaro e Urbino. Il luogo, al momento dell’incidente, era chiuso al pubblico, ma l’evento ha innescato un’operazione di emergenza che ha coinvolto diverse squadre di soccorso. Tre persone sono state trasportate d’urgenza in ospedale dal personale del 118, mentre si attende ulteriori dettagli sulle loro condizioni. Dinamica dell’Esplosione L’Esplosione si è verificata nelle prime ore della mattina quando la struttura era in totale abbandono, fortunatamente limitando i danni e il numero di feriti. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’Esplosione abbia avuto origine in un locale adiacente alla cucina. Ancora non sono state rese note le cause dell’incidente, che sono tuttora al vaglio delle autorità competenti. Gaeta.it - Esplosione a Borgo Pace: tre feriti e intervento dei vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’è avvenuta durante la tarda mattinata di oggi presso una struttura ricettiva a, in provincia di Pesaro e Urbino. Il luogo, al momento dell’incidente, era chiuso al pubblico, ma l’evento ha innescato un’operazione di emergenza che ha coinvolto diverse squadre di soccorso. Tre persone sono state trasportate d’urgenza in ospedale dal personale del 118, mentre si attende ulteriori dettagli sulle loro condizioni. Dinamica dell’L’si è verificata nelle prime ore della mattina quando la struttura era in totale abbandono, fortunatamente limitando i danni e il numero di. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’abbia avuto origine in un locale adiacente alla cucina. Ancora non sono state rese note le cause dell’incidente, che sono tuttora al vaglio delle autorità competenti.

