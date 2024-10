Lettera43.it - Enac, il direttore generale Alessio Quaranta indagato per tentata concussione

(Di sabato 26 ottobre 2024) La procura di Agrigento ha emesso un avviso di conclusione delle indagini, per, nei confronti deldell’nell’ambito di un’inchiesta sull’aeroporto di Lampedusa. Sono 12 gli indagati, a vario titolo, nel procedimento che tratta anche presunte pressioni nei confronti di Gaetano Tafuri e Giovanni Amico, allora rispettivamente presidente edello scalo, per «dare indebitamente in sub concessione a Giacomo Cusumano la gestione del deposito di carburante nell’aeroporto». Parte offese sono Tafuri, Amico, Ast aeroservizi, la Regione Siciliana e il ministero dei Trasporti. L’inchiesta nasce da un esposto. I magistrati hanno poi sviluppato una serie di indagini che hanno portato all’avviso di conclusione dell’attività, che prelude a una richiesta di rinvio a giudizio.