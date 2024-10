Emergenza in Emilia-Romagna: assistenza immediata per 55 cani evacuati dopo l’alluvione (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Emilia-Romagna ha recentemente subito un’alluvione devastante che ha costretto molti a evacuare le proprie abitazioni e rifugi. In questo contesto di Emergenza, l’unità di Emergenza LAV ha attivato un’operazione di soccorso per salvare animali domestici in difficoltà, con particolare attenzione al rifugio ‘La Casa Selvatica’ di Sant’Agata Feltria, in provincia di Rimini. L’intervento ha permesso di salvare 55 cani, molti dei quali erano rimasti intrappolati in situazioni di grande pericolo. La situazione alluvionale a Sant’Agata Feltria Il rifugio ‘La Casa Selvatica’, noto per la sua dedizione al benessere degli animali, si trova in una zona caratterizzata da una geologia complessa. Negli ultimi giorni, il maltempo ha provocato una nuova ondata di piogge che ha portato nuovamente l’area sott’acqua, già danneggiata durante le alluvioni del 2023. Gaeta.it - Emergenza in Emilia-Romagna: assistenza immediata per 55 cani evacuati dopo l’alluvione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ha recentemente subito un’alluvione devastante che ha costretto molti a evacuare le proprie abitazioni e rifugi. In questo contesto di, l’unità diLAV ha attivato un’operazione di soccorso per salvare animali domestici in difficoltà, con particolare attenzione al rifugio ‘La Casa Selvatica’ di Sant’Agata Feltria, in provincia di Rimini. L’intervento ha permesso di salvare 55, molti dei quali erano rimasti intrappolati in situazioni di grande pericolo. La situazione alluvionale a Sant’Agata Feltria Il rifugio ‘La Casa Selvatica’, noto per la sua dedizione al benessere degli animali, si trova in una zona caratterizzata da una geologia complessa. Negli ultimi giorni, il maltempo ha provocato una nuova ondata di piogge che ha portato nuovamente l’area sott’acqua, già danneggiata durante le alluvioni del 2023.

