Elezioni Georgiaexit poll contrastanti

18.55 Gli exit poll nelle Elezioni in Georgia danno risultati contrastanti. L'opposizione filoccidentale canta vittoria e annuncia che il partito filorusso "Sogno Georgiano" avrebbe ottenuto il 40,9% dei voti contro il 51,9 del cartello delle opposizioni. Per il canale filogovernativo Imedi "Sogno georgiano" avrebbe ottenuto il 56,1% di consensi, mentre la coalizione di partiti favorevoli all'ingresso nell'Unione Europea si sarebbe fermata al 36%. Il premier ungherese Orban esulta per il successo dei filorussi.

