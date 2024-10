Dal kolossal da Oscar a un dramma intimista: l'attore irlandese protagonista del film in anteprima alla Festa del Cinema di Roma (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (askanews) – Dal kolossal “Oppenheimer” con cui ha vinto l’Oscar, all’intimismo di un film ambientato negli anni Sessanta della sua Irlanda: non potrebbe esserci differenza maggiore per Cillian Murphy, che torna sul grande schermo con “Piccole cose da nulla” di Tim Mielants, presentato in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma. Iodonna.it - Dal kolossal da Oscar a un dramma intimista: l'attore irlandese protagonista del film in anteprima alla Festa del Cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 26 ottobre 2024), 25 ott. (askanews) – Dal“Oppenheimer” con cui ha vinto l’, all’intimismo di unambientato negli anni Sessanta della sua Irlanda: non potrebbe esserci differenza maggiore per Cillian Murphy, che torna sul grande schermo con “Piccole cose da nulla” di Tim Mielants, presentato initalianadeldi

