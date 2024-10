Crollo nascite in Italia, dati allarmanti, l’esperto di demografia: “Ecco la soluzione” (Di sabato 26 ottobre 2024) Crollo nascite: “I dati in Italia sono allarmanti, è preoccupante ma non dobbiamo esagerare perché questo fenomeno rimarrà per molti anni“. Nel 2023 si è vissuto un calo del 3,4% rispetto al 2022 e le cose non stanno andando meglio quest’anno. Il numero di figli per famiglie è sceso a 1,20, ridotto al minimo termine. Ma c’è una soluzione? Natalità in calo, l’esperto mette in guardia ma non fa allarmismi: “Ecco la soluzione” (Notizie.com)“I dati sono abbastanza allarmanti, ma in Italia questa cosa va avanti dal 1975 circa. Non ce ne siamo accorti perché all’epoca c’erano molte giovani donne, in età riproduttiva. È preoccupante, ma non si deve esagerare e questo fenomeno è destinato a rimanere per molti molti anni, in futuro le donne in età riproduttiva saranno sempre meno. Notizie.com - Crollo nascite in Italia, dati allarmanti, l’esperto di demografia: “Ecco la soluzione” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di sabato 26 ottobre 2024): “Iinsono, è preoccupante ma non dobbiamo esagerare perché questo fenomeno rimarrà per molti anni“. Nel 2023 si è vissuto un calo del 3,4% rispetto al 2022 e le cose non stanno andando meglio quest’anno. Il numero di figli per famiglie è sceso a 1,20, ridotto al minimo termine. Ma c’è una? Natalità in calo,mette in guardia ma non fa allarmismi: “la” (Notizie.com)“Isono abbastanza, ma inquesta cosa va avanti dal 1975 circa. Non ce ne siamo accorti perché all’epoca c’erano molte giovani donne, in età riproduttiva. È preoccupante, ma non si deve esagerare e questo fenomeno è destinato a rimanere per molti molti anni, in futuro le donne in età riproduttiva saranno sempre meno.

