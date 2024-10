Controlli straordinari della Polizia a Gravina e Altamura: raffica di perquisizioni e multe (Di sabato 26 ottobre 2024) Da lunedì 21 ottobre fino a domani 27 ottobre la Polizia ha predisposto un dispositivo di prevenzione e repressione dei reati con servizi di vigilanza e di ordine pubblico, nonché di controllo straordinario del territorio, nei comuni di Gravina in Puglia ed Altamura.Nella settimana appena Baritoday.it - Controlli straordinari della Polizia a Gravina e Altamura: raffica di perquisizioni e multe Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Da lunedì 21 ottobre fino a domani 27 ottobre laha predisposto un dispositivo di prevenzione e repressione dei reati con servizi di vigilanza e di ordine pubblico, nonché di controlloo del territorio, nei comuni diin Puglia ed.Nella settimana appena

