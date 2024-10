Calcio, il Napoli continua a vincere e resta in vetta alla Serie A. Goleada Atalanta sul Verona (Di sabato 26 ottobre 2024) Oggi si sono giocati altri due anticipi valevoli per la nona giornata della Serie A 2024-2025 di Calcio maschile, dopo le vittorie di Torino e Udinese rispettivamente contro Como e Cagliari nelle partite del venerdì. Il programma odierno prevedeva inizialmente anche la sfida tra Bologna e Milan, rimandata però a data da destinarsi a causa del maltempo. Quarta vittoria consecutiva per il Napoli, che conserva dunque la leadership della classifica battendo di misura il Lecce tra le mura amiche del ‘Maradona’. Decisivo il gol al 73? di Giovanni Di Lorenzo (che si era visto annullare nel primo tempo la rete dell’1-0 per fuorigioco dal VAR), che regala ai partenopei il quinto successo casalingo su altrettante gare disputate all’ex San Paolo. Oasport.it - Calcio, il Napoli continua a vincere e resta in vetta alla Serie A. Goleada Atalanta sul Verona Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Oggi si sono giocati altri due anticipi valevoli per la nona giornata dellaA 2024-2025 dimaschile, dopo le vittorie di Torino e Udinese rispettivamente contro Como e Cagliari nelle partite del venerdì. Il programma odierno prevedeva inizialmente anche la sfida tra Bologna e Milan, rimandata però a data da destinarsi a causa del maltempo. Quarta vittoria consecutiva per il, che conserva dunque la leadership della classifica battendo di misura il Lecce tra le mura amiche del ‘Maradona’. Decisivo il gol al 73? di Giovanni Di Lorenzo (che si era visto annullare nel primo tempo la rete dell’1-0 per fuorigioco dal VAR), che regala ai partenopei il quinto successo casalingo su altrettante gare disputate all’ex San Paolo.

