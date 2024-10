Ballando con le stelle, Nina Zilli è infortunata: “Tre costole rotte e una botta al piede” (Di sabato 26 ottobre 2024) Nina Zilli potrebbe non partecipare alla puntata di Ballando con le stelle di sabato 26 ottobre. La cantante, infatti, ha subito un infortunio che non le consente di ballare in maniera agevole, sebbene stia facendo di tutto per esibirsi, come ha confermato lei stessa ai microfoni di RTL. Fanpage.it - Ballando con le stelle, Nina Zilli è infortunata: “Tre costole rotte e una botta al piede” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024)potrebbe non partecipare alla puntata dicon ledi sabato 26 ottobre. La cantante, infatti, ha subito un infortunio che non le consente di ballare in maniera agevole, sebbene stia facendo di tutto per esibirsi, come ha confermato lei stessa ai microfoni di RTL.

“Arriva la numero 1 della tv italiana”. Ballando con le stelle - una bella sorpresa in pista - Ballando con le stelle, ci siamo quasi. Nuovo sabato e nuova puntata dopo il colpo di scena della scorsa, la quarta, quando sono stati eliminati i Cugini di Campagna. In uno spareggio lampo, lo storico gruppo ha ottenuto il 43% delle preferenze ... (Caffeinamagazine.it)

Ballando con le Stelle 19 - concorrente a rischio eliminazione : “Ha un brutto infortunio e se stasera non ci sarà…” - Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle, durante la quale potrebbe esserci un colpo di scena, decisamente non molto piacevole per uno dei concorrenti in gara. Stiamo parlando della cantante Nina Zilli, che a causa di ... (Isaechia.it)