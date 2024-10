Inter-news.it - Asllani, per Inter-Juventus decisivo l’allenamento di oggi. Staffetta sicura – CdS

(Di sabato 26 ottobre 2024) Kristjanrecupera, ma saràdiper capire la sua presenza in. In ogni caso, secondo il Corriere dello Sport, saràladavanti alla difesa. RECUPERATO – Simone Inzaghi può sorridere: Kristjansi è allenato in gruppo nella giornata di ieri ed è recuperato in vista didi domani. In ogni caso il dolore non è scomparso totalmente, per questo resta da capire se riuscirà a scendere in campo da titolare o meno. Si capirà di più daldi, parte del programma che vedrà poi il tecnico impegnato anche in conferenza stampa alla vigilia del big match di San Siro. Se dovesse essere al cento percento, pochi dubbi sul fatto che sarà proprio– per caratteristiche – il sostituto di Hakan Calhanoglu.