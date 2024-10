Alcione Milano-Lumezzane oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di sabato 26 ottobre 2024) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Alcione Milano-Lumezzane, match dello stadio Ernesto Breda valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La compagine padrona di casa è sicuramente una delle grandi sorprese di questa prima parte di stagione e, dopo le cinque vittorie consecutive, spera di proseguire la striscia positiva per confermarsi al terzo posto in classifica alle spalle di Padova e Vicenza. Alcione Milano-Lumezzane, come seguire il match Ottimo avvio di campionato anche da parte della formazione ospite, che si trova al quarto posto con un solo punto di ritardo nei confronti dei suoi avversari odierni: vincere significherebbe completare il sorpasso e prendersi la terza posizione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Ernesto Breda valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. La compagine padrona di casa è sicuramente una delle grandi sorprese di questa prima parte di stagione e, dopo le cinque vittorie consecutive, spera di proseguire la striscia positiva per confermarsi al terzo posto in classifica alle spalle di Padova e Vicenza., come seguire il match Ottimo avvio di campionato anche da parte della formazione ospite, che si trova al quarto posto con un solo punto di ritardo nei confronti dei suoi avversari odierni: vincere significherebbe completare il sorpasso e prendersi la terza posizione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. Sportface.

