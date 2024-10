Anteprima24.it - VIDEO/ Mario Massaro a Punto C: “Forte legame con Benevento, derby aperto a tutti i risultati”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Nel quarto appuntamento conC, il focus sulla Serie C di Anteprima24, è intervenuto, ex calciatore del, che ha speso parole di grande affetto verso la compagine giallorossa e la città dove torna sempre con grande piacere. Alle porte c’è ilcontro la Casertana, gara dal pronostico difficile. “Ilparte favorito – ha detto– non fosse altro per l’organico. I giallorossi hanno una rosa da primissimi posti. La Casertana rispetto allo scorso anno, per come la vedo io, si è indebolita. I giallorossi, però, troveranno una squadra ringalluzzita dalla vittoria nell’ultimo turno contro la Cavese. Vedo una gara aperta a, ma se i sanniti incanalano la sfida su determinati binari riusciranno a conquistare l’intera posta in palio”.