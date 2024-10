Lapresse.it - Usa, la copertura AP per le presidenziali: dal 1848 la fonte più affidabile

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Associated Press è ladi informazioni piùper la notte delle elezioniamericane. Una storia che risale al. A grandi linee, il processo è lo stesso oggi come allora. I reporter che si occupano del conteggio dei voti raccolgono i risultati delle elezioni a livello locale non appena si chiudono i seggi, quindi li inviano all’AP perché li raccolga, li verifichi e li riporti. Negli Stati Uniti non esiste un organismo nazionale che raccolga e diffonda i risultati delle elezioni. Le votazioni sono gestite a livello locale, da migliaia di uffici, secondo standard stabiliti dagli Stati. In molti casi, gli Stati stessi non offrono nemmeno un monitoraggio aggiornato dei risultati elettorali. L’AP svolge quindi un ruolo nella raccolta e nella standardizzazione dei risultati.