Torino-Como 1-0: il primo gol in Serie A di Njie regala i tre punti a Vanoli

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 - Nel secondo anticipo della nona giornata diA ilsupera il1-0. Untempo avaro di emozioni, con le due squadre che hanno giocato soprattutto a centrocampo e sono state imprecise negli ultimi venti metri. Una grande occasione per parte: prima Fadera, bravo a rubre palla a un disattento Coco al limite dell'area, calcia male e trova l'opposizione di Milinkovic-Savic; poi Che Adams si vede annullare, per fuorigioco, il gol del vantaggio a cinque minuti dalla pausa. Nel secondo tempo la sfida cambia completamente, con occasioni da una parte e dall'altra. Le più grosse sono per Lazaro con Audero decisivo, poi Nico Paz trova un super Milinkovic (migliore in campo, assieme all'autore del gol). Chi trova la porta è il più giovane: Alieuche al minuto 70 sfrutta al meglio un brutto errore di Braunoder.